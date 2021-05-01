卫生科学局回收18款搓手液

（早报讯）18款搓手液的某些批次有一或两种化学成分超标，卫生科学局下令批发商停止供应有关产品，把剩余库存归还生产商。
根据卫生科学局网站上的资料，这些搓手液的乙醛（acetaldehyde）与甲醇（methanol）水平高于药典规定，当中许多是相当普遍的牌子，如平价超市与佳宁药房的自家品牌以及Lifebuoy。
卫生科学局说，这些的产品回收属于二级回收，意味着产品出的问题应该不会对健康导致严重不良后果，而且回收产品未必表示产品不安全或无效，有时可能是因为产品存在不会影响安全或有效性的品质缺陷。
该局只在网站公布在今年2月至4月之间回收，并向批发商发出回收指示。它也说明不是所有产品回收都会发布新闻稿，唯有当产品广泛售卖或会造成严重后果，才会通知公众。
网站上没有说明使用这些搓手液对个人会有什么具体后果。《联合早报》已就此询问当局。
以下是被召回搓手液的完整名单：
·Asepso Professional Hand Sanitiser（B42M批号）
·Cuticura Hand Sanitizer（所有批号）
·Epi KleenGel Hand Sanitizer Gel（所有批号）
·Guardian Lavender & Passion Flower Antibacterial Hand Sanitiser（9K28DF批号）
·Guardian Aloe & Korean-Mint Antibacterial Hand Sanitiser（0D32DF批号）
·Kundal Fresh Water Hand Sanitizer+（BN227批号）
·Sanitelle Instant Hand Sanitizer Antiseptic Gel Kids（所有批号）
·Cath Kidston Moisturising Hand Sanitiser（所有批号）
·Redmoon Bacteriostat Wash Free Hand Wash Gel（所有批号）
·We11 Daily Instant Hand Sanitiser（所有批号）
·Cool Day's Peppermint Instant Hand Sanitizer（所有批号）
·Walch Instant Hand Sanitizer（TG01批号）
·TP 706 Hand Sanitiser（有效期至2022年3月10日）
·Lifebuoy Instant Hand Sanitizer（OD13UL批号）
·FairPrice Hand Sanitiser Lavender（201251-001批号）
·germ-X Advanced Hand Sanitizer Original Scent（所有批号）
·Sanigen Gel Hand Refreshing Gel 600ml（所有批号）
·Yuri Hand Gel Green Tea Extract（所有批号）