再实施限号入场 幸运商业中心今人潮减三成

（早报讯）社区病例近日激增，本地商场和大零售店人数收紧，幸运商业中心也从今天开始落实人流管制措施，按身份证单双号限号入场，受访女佣和业者表示人潮减少了约三成。

记者今早（5月2日）10时走访乌节路时，幸运商业中心外已经出现人潮，不少外籍女佣趁星期天的休假日前来与朋友会面。不过，受访女佣一律表示，今日的人潮与前几个星期天相比已经少了很多。

今日到乌节路与朋友见面的菲律宾籍女佣乐西（Lexlie Lex，41岁）受访时说，虽然自己的准证号码是双号，今天可以进入幸运商业中心，但是自己并没有什么需要购买的，因此选择站在商场外等朋友出来。

乐西说，社区病例近日激增，自己也担心会染病，因此在与朋友会面之后就选择回家，不会在外面逗留太久。今天的人潮不比前几个星期天，想必也有许多女佣因为疫情而选择到其他地方去。”

菲律宾籍女佣赞妮(Zeny Acosta，32岁）说，今天的人潮比起上个星期天少了大约三成，排队的人龙也不算长，预计须要排队约15到20分钟。

工作准证号码是单数的赞妮说：“我也没有打算进去，因为我得照顾婴儿，雇主也担心我出门，我今天早上只是来乌节路一下子，把东西交给朋友后，就会去居住在本地的姐姐的家里度过休假日。”

据记者观察，幸运商业中心位于商场外主要人行道的三个入口，除了协助扫描和检查SafeEntry的工作人员，也有另两三名安全管理人员在场，负责管控人潮。

幸运商业中心和柏龄大厦里的限号入场措施去年8月实行后，于今年4月10日取消了周末限制访客入场的措施。联合领导抗疫跨部门工作小组在上星期五的记者会上宣布，从昨日（1日）起至本月14日，将再次收紧购物商场和大型独立商店的人数限制，以及在人流量高的幸运商业中心和柏龄大厦恢复每个星期天按身份证单双号限号入场的限制。