新马本月17日落实探丧等紧急情况跨境程序及条件

（早报讯）新加坡和马来西亚本月17日将落实两国之间的探丧和紧急探病的跨境程序和条件。

外交部长维文医生和到访的马来西亚外交部长希山慕丁今天（5月2日）会晤后指出，这项协定将为促进两国之间基于探丧和紧急情况等理由的通行提供框架。

马来西亚移民局和新加坡与关卡局将发布更多细节，讲解相关程序和入境条件，包括所需接受的检测和隔离安排。

两国外长在会晤后对媒体发表简短讲话。维文说，由于新马两国人民之间有着广泛的血缘关系，因此有必要推行这项安排。

“当家里出现紧急情况时，家人想要聚在一起。因此，考虑到新马两国人民这份非常特殊和密切的关系，我们有必要推行这类措施。”

双方也在技术层面努力实现疫苗接种和聚合酶链式反应（PCR）检测记录等卫生证明的相互认证。维文说，这将为日后两国疫情改善并进一步开放旅游做好准备。

新马两国将继续推进各自的全国疫苗接种计划，为长期居民接种疫苗。这包括居住在新加坡的马国人，以及居住在马国的新加坡人。

两名外长也同意以两国冠病疫情及人民健康和安全为前提，就进一步开放边境继续磋商。

维文和希山慕丁也讨论了缅甸局势的最新进展，并同意亚细安及其成员国应继续发挥积极、具建设性的作用，跟进落实亚细安国家领导人上个月24日在印度尼西亚首都雅加达举行亚细安特别峰会后所达成的五点共识，促进符合缅甸人民利益的持久和平解决方案。