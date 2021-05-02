本地新设两个客工专用疫苗接种中心

（早报讯）本地约4万2000名居住在宿舍的客工已注射兩剂疫苗，为了逐步让更多客工接种冠病疫苗，政府上个月设立两个客工专用疫苗接种中心。

这两个新的接种中心分别设在实里达航空园（Seletar Aerospace Park）附近的巴特西路（Battersea road），以及克兰芝国民服役人员消闲与乡村俱乐部（NSRCC Kranji）。它们从上个月23日开始投入运作，主要让居住在中小型客工宿舍，包括工厂改造宿舍和工地临时宿舍等的客工前往接种疫苗。

人力部长杨莉明与总理公署部长兼人力部和贸工部第二部长陈诗龙医生今天（5月2日）下午走访位于实里达的接种中心，向工作人员了解中心的运作，并与在场客工互动。

陈诗龙受访时指出，随着当局完成为最大型客工专用宿舍里从未感染冠病的客工接种疫苗，下来便是逐步让更多住在其他类型宿舍的客工也能前往注射疫苗。

他说：“希望随着疫苗供应变得更稳定，我们应该能实现今年底之前在全国疫苗接种计划下完成本地所有客工的疫苗接种工作......当疫苗供应增加，我们将加快疫苗接种工作，并设立更多类似的疫苗中心。”

目前雇主会收到人力部的邀请，让旗下居住在宿舍的客工前往以上其中一个接种中心。陈诗龙透露，除了那些可能会有非常严重医疗并发症的客工之外，99%前来接种中心的客工都能被注射疫苗。

之前的客工疫苗接种工作首先是在本地五所最大型的客工宿舍进行，之后其他宿舍的客工则被派往樟宜机场的接种中心注射疫苗。