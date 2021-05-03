两感染群再添新病例 包括移民局职员与发型师

（早报讯）除了陈笃生感染群之外，昨天（5月2日）还有两个感染群再添新病例。

移民与关卡局感染群再添一人，一名已经接种两剂疫苗的移民与关卡局男职员确诊冠病，使得该感染群增至九人。

根据卫生部文告，这名32岁男职员平时在内政群英学院（Home Team Academy）工作，最后一次上班是在上个月26日。由于他与早前确诊的另一名关卡局职员有过密切接触，因此在上个月27日被隔离，隔天接受检测的结果为阴性。

他在本月1日再次接受检测时的结果为阳性，血清检测则尚未出炉。卫生部指出，这名男职员已在今年1月27日和2月17日分别注射两剂疫苗。

该感染群的源头是一名在樟宜机场第一搭客大厦工作的38岁关卡局男职员。除了昨天新增的病例，感染群其他确诊人员包括这名男职员的家属。

另外，与早前确诊的越南籍清洁工有关联的感染群昨天也再增一名本土病例，是一名53岁马来西亚籍女子，目前在兀兰82街883号的“Me To Do Studio”担任发型师。

卫生部指出，这名女子早前与其他确诊病例同住一个屋檐下并有过近距离接触，因此在上个月30日被送往指定设施隔离。她在隔天出现喉咙痛的症状，随后接受检测确诊，血清检测结果则呈阴性。