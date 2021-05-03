冠病病患曾到过实龙岗宏茂桥商场

（早报讯）根据卫生部昨天（5月2日）发出的文告，冠病病患曾到过实龙岗和宏茂桥等市镇的大型商场。
冠病病患曾到过的新增地点包括：
- Nex商场（4月18日，下午3时40分至4时40分）
- 滨海广场的ASTONS Steak & Salad（4月18日，下午5时55分至晚上7时15分）
- 水滨坊（Waterway Point）的innisfree商店（4月20日，上午10时零5分至晚上8时35分；4月23日，上午10时30分至晚上8时30分；4月24日，上午10时30分至晚上9时20分；4月26日，上午10时30分至晚上8时15分；4月29日，上午10时40分至晚上9时35分）
- 宏茂桥6道第724座巴刹（4月21日，晚上7时35分至8时30分）
- 陈笃生医院的umisushi店面（4月22日，下午6时至6时45分）
- 宏茂桥城（4月25日，下午3时55分至4时30分）
- DLLM Lok Lok（4月28日，下午6时15分至晚上8时15分）
- Lickers后港1道店（4月28日晚上8时50分至9时55分）
- 兀兰82街Me To Do发廊（4月29日上午9时30分至11时）