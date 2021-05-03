（早报讯）在科技股的拖累下，美国上周五隔夜股市全线下跌，标普500跌0.72％，纳斯达克指数跌0.85%，道琼斯工商指数跌0.54％。

投资者持续关注美国通货膨胀率上扬带来的冲击，以致市场风险偏好转为谨慎。

本地方面，由于本地社区冠病病例激增，以及印度疫情恶化令投资者担忧，分析师预期本周股市将面临下跌的风险。

在过去五个交易日内，海指共涨了24.23点或0.76％。整个4月份，海指表现不错，取得52.93点或1.67％的涨幅。

今日（5月3日）可关注股票：

1）胜科海事（Sembcorp Marine）今早发布今年第一季业务报告，冠病疫情对供应链造成的冲击和技术人员短缺持续对集团带来影响。由于我国收紧对印度和孟加拉等国家的边境管制，过去一年离开新加坡的外劳无法返新。我国经济改善也增加了同行对本地外劳供应的竞争。此外，技术人员短缺对项目执行和完工时间表造成冲击。集团预计继续在2021财年蒙受亏损。它目前的订单额超过18.9亿元，并正在积极投标10多个项目，尤其是投标可持续能源和燃气领域的项目。

2）大东方控股（Great Eastern Holdings）第一季净利从一年前的3390万元猛增至4亿3760万元。这主要由投资的估值提高以及金融市场条件更好所带动。新业务加权总保费（total weighted new sales）同比增加28％，报3亿8360万元。衡量保险业者长期经济盈利情况的新业务内含价值（NBEV）同比增加30％至1亿8220万元。

3）祐玛战略（Yoma Strategic）披露，针对公司与蚂蚁集团投资Digital Money Myanmar，以及收购挪威电信集团（Telenor Group）在Digital Money Myanmar股权的交易，其时效日期（long stop date）不获延长，维持在4月30日。不过，各方将继续寻求监管者的批准以完成交易，并联合评估缅甸的情况。

4）吉宝企业（Keppel Corp）周五晚上披露，旗下的吉宝置业（Keppel Land）将联合香港挂牌公司远洋集团（Sino-Ocean Group），发展位于天津滨海新区东部的总计占地28.7公顷的八块地段。

5）运通网城房地产信托（EC World REIT）位于杭州的资产崇贤港投资的泊位倒塌，导致信托的两台龙门起重机损坏。针对营收损失和资产损坏的情况，信托经理人正与保险公司紧密洽谈理赔金额。

6）房地产发展商传慎控股（Tuan Sing Holdings）昨天发文告说，持股44.5％的联号公司高科技（GulTech）中国，以4亿3500万人民币（约8900万新元）脱售高科技（江苏省）电子有限公司13％的已发行股票。

7）利德环保技术（Leader Environmental Technologies）要求暂停交易，稍后将有宣布。