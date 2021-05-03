卫生部暂不建议追加第三剂疫苗

（早报讯）随着越来越多人接种疫苗，卫生部更新网站资讯，答复有关接种疫苗的一些疑问。

提问包括：接种第二剂疫苗时，可否注射不同品牌的？若完成了两剂疫苗，可否再接种另一品牌的冠病疫苗来加强保护？

卫生部答复指出，公众接种的两剂疫苗都应属同一个品牌。目前仍未有数据显示，公众可接种不同牌子的第二剂疫苗。

除非公众有特殊健康情况，当局不建议接种不同牌子的第二剂疫苗。

针对完成接种两剂疫苗后，是否可再接种另一个牌子的疫苗来加强保护，卫生部暂时没有这方面的建议。若后续有更多研究数据公布，卫生部将提供有关注射追加剂（booster）的建议。

另外，有公众询问，为何接种了两剂疫苗后，记录还是显示“未接种”或“还在接种”。

卫生部表示，辉瑞（Pfizer- BioNTech）和莫德纳（Moderna）疫苗是两款获准在我国使用的疫苗，因此在国外接种了其他疫苗的人，将不会在本地被登记为已接种疫苗。

若接种的是辉瑞和莫德纳疫苗，则会在完成第二剂疫苗的14天后，也就是疫苗完全生效后，系统才会更新。

公众可到卫生部网站www.moh.gov.sg/covid-19/vaccination，了解有关接种疫苗的正确资讯。

截至4月18日，本地已有超过136万4100人接种首剂疫苗，超过84万9700人完成疫苗接种。