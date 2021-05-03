义安理工推出定制学习计划 学生通过副修拓展学习

（早报讯）义安理工学院学生接下来有机会选修专业文凭课程以外的副修单元，例如数据分析、网络安全、创业知识和外语，以拓展学习内容，更灵活地应付职场的需要。

今年4月由义安理工推出的定制学习计划（Personalised Learning Pathway）先开放给今年的二年级学生，预计在2023学年扩大至所有学生。

学生可从专业技能、创业人才培养、国际视野、社会领袖培养这四个发展渠道选择副修单元。若完成三个学习版块（Learning Unit），他们毕业时除了获颁专业文凭，也会凭副修科获得证书。到了2023年，所有新生毕业前得完成至少一个副修的学习版块。

以影片与媒体学学生为例，学生可在“专业技能”渠道选择数据分析和人工智能这门副修。

首届参与的学生约1000人，他们可从10项副修做选择，校方日后也会根据需求和学生的兴趣增添选项。

教育部长兼财政部第二部长黄循财今早（5月3日）出席义安理工学院的毕业礼时指出，理工学院会继续加大力度，协助学生应付多变的未来。义安理工的定制学习计划让学生拓宽主修以外的知识。例如，商科学生可选修网络安全，选择不同程度的学习版块。

“所掌握的额外技能将进一步提升学生的受雇能力，让他们能更轻易地转向其他新兴领域，把握未来经济的新机遇。”

各理工院的毕业礼今天起开始，分好几场进行，以控制现场人数，做足防疫措施。