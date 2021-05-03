网安局成立运作技术网络安全专家小组

（早报讯）负责操作机器和运作程序的运作技术领域，逐渐成为黑客的攻击对象。新加坡网络安全局成立运作技术网络安全专家小组，借助成员的丰富经验与技术，加强我国在这个领域的防御能力。

这个由11名本地和海外专家组成的专家小组，计划在今年9月举行首次会议。

运作技术（Operational Technology）指的是用来监督和操控电脑等电子设备运作程序所使用的科技。

网安局局长许智贤指出，使用这类科技的系统一般不会连接至网络，不过随着业界数码化，这些系统与资讯科技系统相互结合，面临的风险也就更大。“要更好地保护运作技术系统免受网络威胁至关重要，这是为了防止关键服务中断，否则在现实生活中会有严重的后果。”

根据网安局星期一下午（5月3日）发的文告，小组每年会举办一次会议，期间会为利益相关者的事故应变小组提供一对一闭门指导，分享他们如何应付各种网袭的经验。

会议期间提出的研究与建议，将协助我国实现运作技术系统网络安全总蓝图的目标，以及制定网安运作准则和相关培训项目等。

小组成员包括英国政府通信总部前主管汉尼根（Robert Hannigan）和美国爱达荷州国家实验室国家与国土科学科技安全副总监都铎（Zachary Tudor）等。