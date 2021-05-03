受陈笃生医院感染群影响 商家：诺维娜一带周末人潮减四成

（早报讯）陈笃生医院感染群持续扩大，附近商家今早（5月3日）受访时反映，周末人潮已明显减少四成，加上不少上班族恢复居家办公，生意料进一步受影响，若持续下去或会调整营业和人手安排等。

抗疫跨部门工作小组呼吁雇主尽可能让员工在家办公，内政部和国内税务局等在诺维娜地区办公的政府机构已带头安排，让员工下来两周尽量留在家工作。

Royal Square唐大小姐过桥米线经理卓远贵（25岁）说，医院疫情扩散，难免让人有些担心，但员工们都会尽量做好个人防护。“如果生意持续受影响，接下来可能会安排让员工早点下班、减少备货等。”

有商家透露，这期间有兼职员工因为家人担心感染风险，要求暂时不来上班，相信许多公众也是因此避开这一带。

韩式料理餐厅Seoul Yummy的Square 2分店经理李顺惠（46岁）说，今天有更多上班族恢复居家办公，预计人潮还会减少，但得看午餐时间段的情况。

不过，也有商家说，自从政府在上个月把任何时候可回返工作场所办公的员工人数顶限调高至75％，店里上班族人流未有明显回升，相信好些公司还是允许居家办公，因此下来办公模式的调整料对人潮影响不大。

阿秋甜品（诺维娜）负责人陈国进（54岁）说，店里生意早前已因修路工程受影响，过去两天上门的顾客又少了三四成，虽然外卖生意增加约两成，总体营业额仍下滑。“希望陈笃生医院的感染群不再出现新病例，人潮能在一两周后恢复。”

国内税务局发言人受询时证实，从今天起，所有能居家办公的员工下来两周都会这么做。其纳税人与商业服务中心的柜台服务也会关闭至另行通知，但公众仍可使用求助热线与数码服务。