“大士1号灯柱”贴纸5米高 骑士怎办到？

（早报讯）大士1号灯柱是狮城脚踏车爱好者在西部的热门路标，许多骑士都会在那里黏贴纸纪念到此一游。但是有些贴纸黏在5米以上的高处，究竟骑士们是如何办到的呢？

谜底日前在面簿上揭晓了，就是使用防撞闸。

大士1号灯柱（Tuas Lamp Post 1）从数年前开始，成为了不少骑士的路标。骑士们经常骑脚踏车到那一处，并在灯柱上黏贴纸作纪念。交通部长王乙康今年1月也在面簿贴文指为此灯柱破例，将不清除人们非法黏上的贴纸。

ROADS.sg面簿专页昨日（5月2日）下午1时许上载了一张照片揭晓了数年来，公众如何将贴纸黏在高处的谜团。照片显示了一个骑行四人组，其中三名骑士站在地上支撑着一个被打直的防撞闸。一名女骑士则站在防撞闸的最高处，正尽量把贴纸黏得最高点。

据了解，一个防撞闸的长度最少约两米。因此，若打直并站在最高点，把手往上伸直，最少也可以达到约四米高的高度。

针对此照片，留言的网友分成两派。一批网民开玩笑说将想办法“创新高”。网友Douglas Kwok打趣道：“我要联系起重车公司的老板，安排明天出租一辆起重车...”

另一批网友则批评照片中的这组骑士，指他们不应该为了黏贴纸，不顾及自身安全及滥用公物。