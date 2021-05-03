疑家庭冲突惊动警方 两女一男涉毒被捕

（早报讯）疑家庭纠纷，男子在单位内大喊大叫，一批民防人员撒防护网“封窗”，另一批人员则电锯“破门”，前后夹击，将涉事男子制服。

这起事件于昨日（5月3日）下午1时30分，发生在武吉巴督9道第447A座组屋。

目击者黎小姐（25岁，家庭主妇）受访时表示，她当时下楼买东西，看到有大批警员和民防人员到场，气氛紧张。

根据她拍摄的视频，民防灾难拯救队（DART）从七楼撒网，封住了六楼单位的厨房窗户，两名人员跟着沿着绳索垂降，手脚并用，阻止涉事单位内的人开窗。附近居民表示，男子多次试图开窗，还大喊大叫。

有居民表示，男子拒绝开门，民防人员只能破门而入，将他制服带走。据观察，涉事单位的铁门有锯断的痕迹。

住在5楼的汪女士（50多岁，行政职员）表示，当时4名民防人员进来单位，站在厨房窗口，观察楼上的举动。她指出，涉事男子看似30岁左右，身材肥胖，还有文身。“事发前我听到单位内传来争吵声，男子和女友搬来不到半年。”

民防部队受询时表示，为了安全起见，民防人员到场铺设安全气囊作为预防措施，也派遣灾难拯救队（DART）到场，从事发单位上方降下救人。一人被送往黄廷方综合医院。

警方动用警犬搜查单位。

邻居表示，男子被带走时没有挣扎，但精神恍惚，警方事后出动警犬进入单位内。

他指出，涉事的是一房式的租赁单位，平日大门紧锁，窗口也很少开，和邻居近乎无交流。