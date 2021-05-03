邱德拔医院乳癌病患接受不必要治疗 五名职员遭惩戒

（早报讯）邱德拔医院实验室为乳癌病患进行的一项检测误呈阳性结果，导致约90名病患接受不必要的治疗。国立健保集团独立检讨委员会的调查结果显示，院方检测过程中的染色程序出现人为疏失，而且多年未被发现，五名包括管理层在内的职员将受惩罚，甚至有人被撤职。

邱德拔医院所属的国立健保集团今天发文告指出，由医疗业不同专家组成的独立检讨委员会调查了2012年至2020年的操作程序后发现，邱德拔医院乳癌病患的人类表皮生长因子受体2（简称HER2）结果误呈阳性，是因免疫组织化学（immunohistochemistry）单位检测过程中的染色程序出现人为疏失。

涂片被过度染色，导致病患的癌症呈阳率高于一般情况，再加上邱德拔医院实验室在制定程序时，没有严谨检查，因此并未发现校测误差。

独立检讨委员也发现，邱德拔医院HER2免疫组织化学部门的质量控制也有所不足。该部门在检查涂片的准确性时，将误差归咎于病患群体的不同，并未重新检查染色程序的准确性。

报告指出：“该部门的职员没有恰当地进行品管控制，包括长期密切监测和正确分析HER2呈现的阳性趋势，导致错误解读过度染色的涂片，而且延迟发现错误。”

2020年11月19日，邱德拔医院接到实验室通知，有乳癌病患HER2免疫组织化学检测结果的呈阳率高于预期，有约180名邱德拔医院乳癌病患的HER2结果被错归为阳性，其中约90人可能因此接受了不必要的治疗。院方这才展开调查。

调查发现，邱德拔医院五名管理层和职员因没有充分履行职责，导致严重疏失。他们有的遭撤职，有的被罚款，也有的接获严重警告，但院方没有透露进一步详情。