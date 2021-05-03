我国4月份制造业为两年多来最快速扩张

（早报讯）新订单和新出口上扬，我国4月份制造业和电子业双双加速扩张，整体制造业是两年多来的最快速扩张。

新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）今天（5月3日）发布的4月份数据显示，我国制造业连续第10个月扩张，采购经理指数（PMI）上升0.1点至50.9，为2018年12月以来最高。

PMI指数高于50显示经济活动处于扩张，低于50则萎缩。

我国的电子业在4月份同样进一步扩张，PMI指数由前一个月的50.6上升到50.7，连续第九个月扩张。

SIPMM指出，新订单、新出口和就业加速扩张，都是带动制造业和电子业在4月份进一步扩张的主因。

新加坡采购与物流管理学院副总裁傅慧玲在报告中说：“令人鼓舞的是，受堵在苏伊士运河的45艘集装箱船已经恢复航运。然而，一些加工行业的制造业者担心，近期限制来自印度的工人入境，可能造成劳动力短缺的问题。尽管新订单激增，供应链受到干扰依旧是制造业者最关心的事。”

数据显示，4月份制造业的工厂产出和库存扩张放缓，原本扩张的完成品指数再度萎缩。进口、投入品价格以及积压订单则加速扩张。

电子业也呈现几乎一致的情况。工厂产出和库存扩张放缓，进口、投入品价格和积压订单加速扩张，完成品小幅萎缩。电子业的积压订单已经连续10个月扩张。

从最新的PMI指数来看，大华银行经济师颜圣充认为，我国制造业前景更加乐观。他说：“制造业和电子业扩张均由全球贸易需求所支撑，带动新订单和新出口上扬。就业指数突破50，也显示新加坡劳动市场正在从冠病疫情引发的衰退中复苏。”

工厂产出扩张放缓，颜圣充相信是因为制造业者根据不断增加的库存水平，调整生产。由于积压订单增加，他也预期业者接下来将投入更多资源，来满足订单需求。