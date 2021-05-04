（早报讯）美国隔夜股市起落参半，道琼斯工商指数和标普500指数各涨0.70％和0.27％，纳斯达克指数跌0.48％。

本地股市在5月份首个交易日出师不利，新加坡海峡时报指数昨日（5月3日）无法守住3200点这重要关口，下跌33.51点或1.04％，收报3184.76点。

今日可关注股票：

1. 新开集团（Sincap Group）要求停牌，立即生效。

2. 碧玉投资（Jasper Investments）要求暂停交易。

3. 丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）发售3亿元永久证券，首五年的每年票息是3.15％。发售收益将用于一般企业用途。信托的负债比率预计将由40.3％减少至36％。

4. TT国际（TT International）已获法院批准，将债务延期偿付令（moratorium）的期限，以及新的债务重组计划的时效日期，延长至10月31日。

5. 私募基金诺得力士资本合伙人（Novo Tellus Capital Partners）以每股0.365元部分收购（partial offer）科技公司奇益（Procurri）的献议，已于5月3日下午5时30分截止。诺得力士仅成功收购37.37％股权，也未能得到过半独立股东投下赞成票，部分收购献议因此失效。

6. 首航融资信托（First Ship Lease Trust）的六家独资子公司和Chailease International Financial Services（Singapore）签署1500万美元（约1995万新元）的贷款协议，为六艘船只再融资。贷款期限为五年，分20个季度偿还，每一季还款75万美元，每年的利息3.975％。

7. 米支付（MC Payment）接到控股股东陈积光来函，要求召开特别股东大会。陈积光持股27.06％，他希望提名自己、Ng Weng Sui Harry和Shawn Ching Wei Hung为公司董事。陈积光也要求董事会确认，在特别股东大会结果出炉之前，将不会配售或发售公司的任何股份，特别是不会采取对各自的股权产生稀释或影响股东价值的行动。

米支付董事会指出，Ng Weng Sui Harry和Shawn Ching Wei Hung未能在最近召开的常年股东大会得到股东支持，再次当选为公司股东。公司正在寻求法律意见，若有任何进一步发展，将适时公告。