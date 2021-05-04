本地金融业今年可创造6500份新工作

（早报讯）我国金融业今年预计将创造6500份新工作，当中1700个为科技职务。加速培养本地科技人才抓住这些新机遇是当务之急。

新加坡金融管理局局长孟文能（Ravi Menon）今早在该局与新加坡银行与金融学院（IBF）联办的“树人”（Growing Timber）网络论坛上指出，过去五年，本地金融业净增加了2万1000份工作，当中1万6000份由新加坡人担任。

孟文能说：“虽然金融业净增加的工作约四分之三由新加坡人担任，但跟科技相关的工作，只有35％由新加坡人担任。申请科技工作的新加坡人不够，问题不在于工作本身，而在于技能。”

他进一步分析，2019年本地新增的网络安全工程师以及用户体验（UX）和用户界面（UI）设计师工作，超过七成由新加坡人担任，数据分析师也有50％是本地人，但市场需求最高的软件工程师和商业分析师，新加坡人比率却少过两成。

根据金管局和IBF去年底向本地金融业者进行的最新调查，业者今年计划聘请的1700个科技职位当中，多达31％是软件工程师，商业分析师则有13％。

孟文能指出，科技职位的供求失衡凸显了我国在未来几年须继续仰赖外来人才以保持金融业的竞争力，政府、业者和国人也须携手合作，加速培养更多本地科技人才。

由IBF主导的金融科技实习与培训计划（TFIP）今年将扩大超过一倍，与20多个金融机构合作，提供400个实习生机会，并加入五个新的专业职能跑道，包括数码行销、商业分析、科技产品管理等。