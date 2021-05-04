未遵守安全管理条例 四餐饮场所被令停业

（早报讯）在过去的周末，有四家餐饮场所因违反安全管理条例被令暂时关闭，另外有10家餐饮场所被罚款。

永续发展与环境部今天上午（5月4日）发文告说，政府机构在过去的周末加强所有场所的稽查工作，发现一共有14家餐饮场所和11人违反冠病19（临时措施）法令，当中四家被令关闭10到30天，10家被罚款1000元至2000元。另有63人在公园和沙滩不遵守安全管理措施而接到罚单。

其中一家被令暂时关闭的餐饮场所是位于新加坡凯煌酒店的Club Peaches。新加坡旅游局进行稽查时发现，该场所允许超过八人的聚会，店家也没有尽可能减少员工与顾客之间的互动。同时，该场所也曾在今年2月因触犯条例被令暂时关闭20天，这次再犯，被令关闭30天。另外，九名顾客也各被罚款300元。

位于幸运商业中心的Alive @ SG Pub则因允许顾客在店内玩骰子游戏，再加上是重犯，被令关闭20天。在冠病19（临时措施）法令下，餐饮场所不能为顾客提供游戏。

当局发现，位于乌节商业中心的餐馆唐门串串因在晚上10点半之后，仍继续卖酒给顾客，同时也是再犯，被令关闭20天。

位于乌节路的Club Empire则因为允许不同群组的顾客之间有所互动，被令关闭10天。