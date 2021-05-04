为骗500元疫情援助金 经理丢工作监两月

（早报讯）为骗取500元的疫情援助金，月薪5900元的经理谎称自己因疫情减薪至4000元，结果被当局拆穿后失去工作，今早（5月4日）被判入狱两个月。

今年48岁的法乌兹（Mohammad Fauzi Bin Jumari）面对两项欺骗以及提供假资料给公务员的罪名。他承认其中一项罪名，余项交由法官考虑后被判刑。

庭上揭露，被告案发时是某家物流公司的经理，每个月的收入是5900元。

根据案情，政府在去年3月宣布发放短期援助基金（Temporary Relief Fund）后，被告在4月9日通过网络向社会及家庭发展部（MSF）申请援助，声称薪水因为疫情减至每月4000元。

他提交了2020年2月的薪水单，说明自己的确在疫情发生前每月赚5900元，但他没有提交薪水减少的证明。由于当局并没有强制申请者必须提交薪水单为证明，当局后来批准了申请，并将500元发放给被告。

在2020年5月的审计中，被告向当局的官员谎称自己原本每月能赚700元至1000元的佣金，但官员打电话给公司询问后，发现被告本来就没有佣金，薪水也没有减少。

主控官指出，被告的行为非常严重，虽然他已经将500元归还，但依然浪费当局的时间及精力，影响其他真正需要帮助的人，请求法官判他坐牢两个月。