租户拥屋扶助小组已助790户租赁组屋家庭

（早报讯）截至上个月，租户拥屋扶助小组已向约790户租赁组屋住户伸出援手。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授今天（5月4日）在面簿发文，宣布这项进展。

租户拥屋扶助小组（Home ownership Support Team）是建屋发展局于2019年12月设立的专门团队，为准备好拥屋的租赁组屋租户，尤其是有孩子的家庭，提供个人化支持。

费绍尔今天稍早时候与小组成员见面。他们告诉费绍尔，每当租赁组屋家庭联系上租户拥屋扶助小组时，小组会同这些家庭深入接触，进一步了解他们的住屋期望与需求，以及他们准备拥屋的程度和预算，再与他们一起研究可行的住房选择。

费绍尔说：“小组会引导家庭完成购房过程，直到他们领取新屋钥匙。但他们的工作不限于此！即便这些家庭已迁入新居，租户拥屋扶助小组仍会继续关心他们，确保他们过得好。”

费绍尔也强调，尽管租户拥屋扶助小组由七人组成，但发挥很大的作用。这不仅在于他们帮助的家庭数量，而是他们对每个家庭的影响。

他因此感谢这批建屋局官员的辛勤工作和奉献精神，助家庭实现拥屋梦想。