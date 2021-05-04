12个雇主致力于提倡职场身心健康 获银丝带组织表彰

（早报讯）12名致力于提倡职场身心健康的雇主，通过举办工作坊、制定心理健康计划等方式提高员工的心理健康意识，今年获银丝带组织颁奖表彰。

这12名雇主为非盈利组织Bizlink Centre、联邦快递、心理健康慈善机构Jardines MINDSET、Jebsen & Jessen、强生新加坡公司、大冢制药新加坡公司、Pocari Sweat新加坡、Project X、新加坡港务局、国际采矿公司Rio Tinto、新加坡民防部队和推特亚太区。

人力部高级政务部长扎吉哈今天（5月4日）在银丝带组织为雇主举办的心理健康颁奖典礼上致辞时指出，越来越多人关注职场心理健康，尤其是现在雇员面对冠病疫情对工作安排带来的许多变化。他补充，不少雇主致力于关注并支持雇员的心理健康，这一情况令人鼓舞。

他透露，人力部今年2月推出职场身心健康评估应用iWorkHealth，至今已有超过70名雇主申请了账号。应用内的问卷约有70道问题，内容涵盖工作环境、工作日内容、上司与下属关系等。

员工在自我评估后将收到个人报告，列出心理健康情况和造成压力的职场因素，以及必要时可进一步采取的应对措施。

如果公司内有超过八名职员使用应用，雇主也会收到一份匿名总报告，总结职场压力源头、雇员的心理健康和压力程度、公司内有可能出现的骚扰问题，以及能协助雇员提升心理健康的现有资源。