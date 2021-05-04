私召车Gojek下周推出GoTaxi选项 电召德士可按表收费

（早报讯）下个星期起，私召车平台Gojek用户只要开启手机应用，也能电召德士，并按计程表收费。

Gojek今天（4日）发文告宣布下个星期推出“GoTaxi”选项，到时，用户若点击该选项，系统就会协助和德士配对。乘客电召德士时，应用会显示行程的预估收费，但最终车资将按表计算。

文告指出，“GoTaxi”将同现有的“GoCar”电召服务相辅相成。随着司机伙伴因更多德士司机的加入扩大，乘客能更容易电召车辆，也有助改善等候时间。家庭外出时，小孩的高度若未达1.35公尺，现也能更方便电召德士，因德士豁免小孩须乘坐坐垫的规定。所有“GoTaxi”车程将含有免费的意外保障。

现有的“GoCar”选项虽可进行德士或私召车配对，但都采用定额收费。

文告也提到，“GoTaxi”将为德士司机提供更多赚钱机会，因除了Gojek平台的随需而至电召工作，德士司机能继续在街边载客。德士司机将和私召车司机伙伴享有一样的福利，包括车油回扣、收入保障保险和医疗津贴等。

Gojek新加坡总经理连仲伦说，继去年充满挑战的一年，Gojek今年处在良好位置，取得强劲增长。公司正进行战略性投资发展新加坡市场，而当中一大部分是推出新交通产品，让乘客和司机伙伴受益，同时把司机人数增加一倍。公司将继续探讨推出适合市场的新服务和产品。

随着“GoTaxi”的推出，本地多加私召车平台，包括Grab、Gojek、Ryde和TADA都提供电召德士的服务，也提供了定额收费和按表收费的选项。