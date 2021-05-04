疫情促使投资者观望 海指周二微跌0.2％

（早报讯）冠病病例继续大增促使投资者谨慎观望，加上多个亚洲股市休假，周二的亚太股市显得不温不火，虽然说台湾股市挫跌1.7％。新加坡、吉隆坡和雅加达股市基本上横摆作收。

反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数微跌0.18％或5.63点，闭市报3179.13点，因本地银行股涨跌不一。

继纽约隔夜股市周一的涨跌不一，因强劲的经济数据使市场关注利率可能上扬，美国三大股指的期货今天在本地闭市时皆小幅下跌，美国十年公债收益率再度回到1.60％以上。亚洲投资者采取观望态度，悉尼、香港和首尔股市今天分别上涨0.50％、0.70％和0.64％，基本上是从近日的下跌回稳，香港恒生指数获得能源股上涨的支持。东京、上海和深圳股市今天休市。

印度的冠病确诊病例已正式超过2000万个，令其股市飘荡不定。台湾股市今天创八个月来最大单日跌幅，挫跌1.68％，跟随美国科技股早前的下跌，投资者也担心冠病病例在台湾正在增加。

本地银行股今天涨跌不一，华侨银行（OCBC）上涨0.66％至12.22元，但星展集团控股（DBS）下跌0.64％至29.40元，而大华银行（UOB）则微跌0.19％至26.43元。

其他个股方面，永科控股（AEM Holdings）股价大跌6.42％或0.26元，闭市报3.79元。它昨日发布2021财年第一季净利同比下挫63.5％至1320万元。