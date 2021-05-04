“合力追踪”SafeEntry登记提早两周在5月17日实行

（早报讯）为了加快追踪工作、及时阻断病毒传播，从本月17日起，公众到人流量较高或与他人有长时间近距离接触的地方时，只能使用合力追踪应用或携手防疫器进行SafeEntry登记。这比政府原本设下的6月1日实行日期提早两周实行。

根据卫生部和智慧国及数码政府署（SNDGO）星期二（5月4日）发出的联合文告，提早实行是为了鼓励更多人加入合力追踪计划并扩大计划的覆盖范围，尤其是很可能出现社区传播情况的场所。

“这会加强我们的数码追踪能力，协助我们更好地管理近期增加的社区病例……能够更有效地进行追踪工作后，我们也就能更快将密切接触者隔离开来。”

根据规定，所有人流量较高的场所，以及会有长时间近距离接触、传播风险较高的地方会强制规定公众须使用合力追踪登记。这包括商场、学校、餐厅以及健身房等。

合力追踪在这些地方全面实行后，公众不再能使用手机相机功能和Singpass应用扫描QR码，或是扫描身份证条码来完成登记。为了让公众有更多时间适应，这些场所将允许公众继续扫描身份证条码登记，直至5月31日。

此外，从6月15日起，更多场所须安装“SafeEntry Gateway”系统，这是为了让公众登记时更加便捷，同时检查携手防疫器是否还有电池。这些场所包括餐厅、酒店和运动设施等。目前只有商场和医院等人流量较高的场所须安装该系统。