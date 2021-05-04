宗教场所集会 现场活动人数超过百人 须提前接受冠病检测

（早报讯）从本月8日起，政府将进一步收紧大型活动、宗教场所、婚宴活动等的人数限制。参与宗教场所集会、现场活动等的人数若超过100人，必须接受提前冠病检测。

联合领导抗疫跨部门工作小组的教育部长兼财政部第二部长黄循财今天在记者会上宣布，政府将从本月8日起至30日，收紧一系列防疫措施。

宗教场所集会的人数限制保留在250人，若出席者超过100人，他们必须提前进行冠病检测。为了降低病毒散播的风险，宗教场所也将暂停允许信众戴口罩唱歌。

在婚礼活动方面，出席结婚宣誓仪式和婚宴的人数限制将维持在250人，但只要参与人数超过50人，出席者必须提前接受冠病检测。

丧礼出席者的人数限制将从目前的50人下调至30人。

现场表演和商务活动的人数限制将从750人下调至250人。若出席者超过100人，他们也必须提前接受检测。电影院的人数限制也降低至100人，若提前进行检测，出席者人数可提高至250人。

博物馆和图书馆的客流量也将从目前的65%减少至50%。境内旅游团导览活动的人数限制也将从50人降低至20人。

除此之外，政府也将暂时关闭健身房和室内健身中心，以减少病毒的传播。户外的健身活动与课程仍能继续举办，但参与人数不能超过30人。参与者必须分成五人一组，每个组别之间必须保持三米距离。