29起本土病例感染冠病变种毒株 三感染群七名病患感染印度毒株

（早报讯）截至昨天（5月3日），本地发现29起感染冠病变种毒株的本土传播病例，他们感染的是源自南非、英国、巴西和印度的六种变种毒株。

卫生部医药服务总监麦锡威今天（5月4日）在抗疫跨部门工作小组记者会上透露，感染印度B16172毒株的七人横跨三个感染群，但他强调，不同感染群的毒株各异，意味着这三个感染群之间没有关联。

这七人当中，有五人属陈笃生医院感染群，包括一名护士，一名在9D病房工作的医生，以及三名住在9D病房的病患。其余两人分别是移民与关卡局男职员，以及在大士南的社区护理设施工作的清洁工。

感染南非B1351毒株的八人当中，有五人从事海事业，相信是从到访我国的船只上接触到病毒。其余三人包括一名在尼泊尔工作的建筑项目经理，以及两名住在西雅兀兰宿舍的客工。另有四名住在西雅兀兰宿舍的二度感染客工，感染南非的B1351毒株。

另有七人感染英国B117毒株，其中三人在樟宜机场皇冠假日酒店Azur餐馆工作，相信曾与外国机组人员有过接触。其余四人包括在新加坡童军总会工作的39岁男子和他的妻子，以及41岁新航空姐的丈夫和女佣。

卫生部已采取必要的公共卫生措施来隔离所有病患。麦锡威也说，目前冠病疫苗对于变种毒株仍能发挥作用。