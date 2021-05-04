黄循财：新加坡不能长期关闭边境

（早报讯）新加坡依赖外籍劳工以从事多项必要服务，不能长期关闭边境，因此通过入境管控、居家通知和加强监测三管齐下，管理输入病例的风险。

联合领导抗疫跨部门工作小组的教育部长兼财政部第二部长黄循财在记者会上针对我国是否应该更早收紧对印度的边境管制时发表这一看法。

黄循财指出，新加坡不像一些大国或资源丰富的国家，能长时间关闭边境，新加坡资源匮乏，而且需要外籍劳工从事建设与医疗等工作和必要服务。

他说：“我们一直以风险为导向来制定边境措施，一开始就限制入境人数，和1月相比，入境人数一直保持稳定，在收紧对印度的边境管制前就在减少。”

他表示，限制入境人数已对本地一些建设项目造成延误，在禁止来自印度和印度次大陆的员工后，这些延误将延长，一些组屋项目甚至将延误一年。

除了限制人数，我国也通过规定所有入境者必须履行居家通知，并要求建筑、海事和加工行业的员工履行更长的居家通知和进行定期检测。

他说：“虽然有这些措施，但我们知道还是会有病例流入社区，这是我们知道的风险，就算是边境管制措施严格的中国，也出现印度变种病株流入城市。”

对于本地出现有病例是在即将回国时才确诊，黄循财表示他们可能是在社区感染，或已经康复并在脱落病毒碎片，不会传染他人。

不过为以防万一，卫生部正在展开研究，检查入境新加坡的康复病患是否出现再度感染，但目前尚未发现他们出现近期感染病毒的迹象。