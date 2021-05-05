（早报讯）在科技股猛泻的拖累下，美国周二隔夜股市疲弱，纳斯达克指数大跌1.88%，标普500跌0.67％，道琼斯工商指数微增0.06％。

投资者纷纷从增长股转向防御股，主要是因为担心美国通货膨胀率上扬，以及即将发布的就业报告所带来的不稳定性。

本地方面，冠病病例继续大增促使投资者保持警惕，印度的冠病确诊病例已正式超过2000万起，加上多个亚洲股市休假，昨日的亚太股市因此显得不温不火。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数微跌0.18％或5.63点，闭市报3179.13点。

今日（5月5日）可关注股票：

1）宝泽亚太房地产信托（AIMS APAC REIT）今早发布2021财年第四季和全年业绩，第四季每单位派息（DPU）同比上升45％至2.90分，全年下跌5.8％至8.95分。第四季净房地产收入上扬17％至2400万元，全年下跌1.7％至8753万元。

信托指出，第四季表现良好，主要是武林街7号物流房地产（7 Bulim Street）的租约开始贡献收入，以及另三个物业的租金更高。此外，提供给业主的租金援助没有带来太大冲击。

2）华联企业（OUE）宣布，子公司OUE Retail控股与Auric Bespoke公司成立合资企业， 投标收购PT Matahari百货公司的最多40％股权。

3）腾飞瑞资（Ascendas REIT）的私下配股计划获得2.6倍的认购，共发行1亿4266万4000个新单位，价格位于每个新单位2.994元至3.019元。

4）营运情况恶化导致新航工程（SIA Engineering）由盈转亏，全年蒙受1120万元亏损，与上一财年的1亿9380万元净利形成强烈对比。

若没有政府财政支持，特别是雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme，简称JSS），集团亏损幅度将扩大至1亿9240万元。由于开销降低无法跟上营收急剧下跌的步伐，飞行航班减少和飞机停飞使业务量大幅减少，导致全年营收同比下跌55.4％至4亿4300万元。

5）营收受到冠病疫情冲击，电信公司星和（StarHub）今年首季净利同比下跌24％至3050万元。

星和昨日闭市后发布首季业务报告，集团营收下跌3.8％至4亿8710万元，服务营收占3亿7570万元，原因是流动电信和付费电视的营收减少，抵消了宽带服务和企业服务的增长。

6）祥和科技（Cheung Woh Technologies）今早要求暂停交易，稍后将有宣布。