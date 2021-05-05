3月份零售销售同比增6.2％

（早报讯）由于去年同期的比较基础低，本地零售销售连续第二个月上扬，3月份同比增幅扩大到6.2％。

经济师预期4月份增长也将显著，但我国从本月8日收紧措施防范冠病疫情扩散，接下来的消费情绪预料将受打击。

根据新加坡统计局最新发表的零售销售指数（Retail Sales Index）报告，3月份零售销售总额达35亿元，同比增幅从2月份的5.3％扩大到6.2％。若不包括汽车销售，总额为29亿元，同比增长为4.4％。

经季节性调整后，3月份零售销售比2月份上扬3％，不包括汽车销售则环比增长2.2％。

华侨银行经济师林秀心接受《联合早报》采访时表示，3月份的数据固然令人鼓舞，但良好因素或许也已消逝。5月份的零售情况预料将随着我国回到第二阶段措施而受冲击。

她说：“4月份的低比较基础可能让增长数据看起来很棒。但大家现在最关心的是防疫收紧的一个月期限是会延长，还是情况好转回到第三阶段。目前的不确定因素将影响到消费情绪。”

3月份同比增幅最大的前三名零售行业依序为手表与首饰（60.2％）、服饰与鞋子（35.6％）和休闲用品（28.3％）。跌幅最大的是超级和霸级市场（14％）、化妆品、卫浴和医疗用品（13.2％）及食品与酒精饮料（8.4％）。

网上销售的比重在3月份达到11.8％，若不包括汽车销售则是14.4％。

另一方面，统计局同时发布的餐饮服务销售指数显示，3月份的餐饮服务销售同比增加8％，总额达到7亿3000万元。经季节性调整后，3月份表现比2月份上扬4％。