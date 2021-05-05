女主管摔倒被碾死 夫儿视讯送别 涉事司机灵堂道歉

（早报讯）女主管南大骑脚车被巴士碾死，远在马国的丈夫儿子无法来新，家人灵堂开视讯，让父子俩送她最后一程。

《新明日报》昨日（5月4日）报道，这起车祸发生于前晚8时40分左右，地点是南洋弯和南洋通道交界处附近的路段。

不幸丧命的是来自马国的黄秀云（49岁），案发时是一名工厂女主管，她在案发时与友人骑脚车，疑过斑马线后失控摔下，遭巴士后车轮碾过头部，当场丢命。车祸发生后，许多亲友和同事都来到现场，悲痛不已。由于死者的丈夫和儿子都在马来西亚，又因疫情无法来新处理后事，家人也用视讯的方式让远在马国的亲属送黄秀云最后一程。

记者昨日联系上黄秀云的丈夫叶子成（58岁），他表示，遗体将在新加坡停柩三天并火化，之后骨灰再运回芙蓉老家。他说，19岁的儿子难过了一整天，还哭着要去新加坡看妈妈最后一眼。

“我太太最疼他，在不能回家的一年多里，每天跟我们视讯，没想到如今竟天人永隔。”

他的86岁母亲和82岁的岳母昨天得知噩耗后也悲痛不已，尤其是岳母，哭了整整两小时。

“我们去不了新加坡也很着急，但也没办法，家人昨天在搭建灵堂时跟我们视讯，火化当天也将用同样的方式让我们送她最后一程。

记者昨日走访灵堂，死者大姑叶绮玲（63岁）表示，涉事司机昨日特地前来致歉，并自责哭泣，称不是有意为之，她也安慰对方不必自责。

叶子成也表示，若司机真心跟他道歉，他也会原谅，只要对方态度诚恳，哪怕是一通电话。

“因为这是一起意外，即便最后调查出是他的错，我也不全怪他，前提是他需诚心跟我们道歉。”