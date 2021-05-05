“咖啡店大王”洪鼎良今早出殡

（早报讯）“咖啡店大王”洪鼎良今早（5月5日）出殡，灵车在他倾注一生心血的碧山咖啡店前缓缓经过，数十名员工、摊贩、老伙计不顾当时下着大雨，纷纷撑伞站在“金山岭”招牌两侧，在雨中送他走完最后一程。

《联合晚报》连日报道，金山岭美食集团的创办人洪鼎良在4月29日去世，享年72岁。

他的遗体今日上午约10时20分出殡，约有60名亲友到淡滨尼新加坡礼仪坊的灵堂与他道别。他的儿子洪启强在仪式的最后向亲友致谢，也动情表示，过去几日不少亲友与他分享父亲帮助别人的感人故事，令他在与父亲相处的最后时光中，更加了解他。

他也表示，父亲走得仓促，因此很感谢所有参与筹备丧礼的亲友。

洪鼎良的灵车约10时半离开殡仪馆，行驶至他生前位于东陵的住址，之后便开往碧山大牌511的“金山岭”咖啡店。洪鼎良于90年代初期以350万元标下该咖啡店，从此名声大噪，被业界“封王”。

咖啡店的老伙计和摊贩，包括当年洪鼎良“五顾茅庐”请来的“白沙浮明记鸡饭”老板娘杨女士，在灵车到来之前就已经站在咖啡店两侧等候。

上午11时多，碧山的上空突然下起大雨，让送别的仪式平添几分伤感，灵车也随即抵达。大约40多人在咖啡店前方，三三两两一组伫立在大雨中与他道别。洪鼎良的三个儿子只穿着白袜，在车后冒雨推着灵车缓缓向前经过咖啡店，场面感人。

灵车离开后，杨女士慢慢走回档口，她回忆起当年洪鼎良生前事迹不禁感慨：“我们认识三十多年了，阿良是个很好的人。我当年觉得这里没什么人，还不肯搬过来，谁知道后来生意那么好。他就这样走了，很是可惜。”