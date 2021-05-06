大华银行首季净利同比增长18％至10亿元

（早报讯）大华银行首季净利同比增长18％至10亿零800万元，与前一季相比增长46％。

集团今天（5月6日）开市前发布今年第一季业务报告。

集团的总收入在第一季取得24亿8600万元，接近冠病疫情前的水平。

在财富管理收费增长带动之下，首季的收费收入创新高，达到6亿元3800万元，比去年同期增加了24％。

受到利率走低影响，净利息收入同比减少4％至15亿2900万元。净利息收益率（NIM）同比减少14个基点至1.57％。若与去年第四季相比，净利息收益率持稳。

集团于去年已经预防性拨出额外准备金，信贷展望也逐步回稳，因此在第一季的减值支出同比减少了29％。信贷成本也减少至29个基点。

首季的不良贷款比率为1.5％，比去年同期和去年第四季减少0.1个百分点。

集团副主席兼总裁黄一宗在文告中说，大华在2021年取得强劲开端，推动营收增长的引擎在首季加速，净利强劲反弹，核心业务在各个市场都取得良好增长。

随着各个市场的经济和商业活动复苏，区域市场的情绪也有改善，黄一宗预期，这样的增长动能将得以持续，。“在我们各个主要市场，大型企业和机构客户的信贷需求强劲。我们将通过我们的网络和连接，深入的行业洞察和在地专家，支持客户。”