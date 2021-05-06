周四开盘可关注的股票

（早报讯）美股三大指数周三（5月5日）涨跌互现，道指创收盘历史新高。截止收盘，道指涨0.28%，纳指跌0.37%，标普500指数涨0.07%。
本地股市周三连续四天收低，新加坡海峡时报指数盘中一度下挫逾1％，闭市时跌幅收窄至0. 8％或25.54点，收报3153.59点。
以下是今日开盘可关注的股票。
- 新加坡报业控股（SPH）周四开盘前要求暂停交易，将发布文告。该股昨天收报1.79元，跌1.1%。
- 大华银行首季净利同比增长18％至10亿零800万元，与前一季相比增长46％。集团今天开市前发布今年第一季业务报告。集团的总收入在第一季取得24亿8600万元，接近冠病疫情前的水平。在财富管理收费增长带动之下，首季的收费收入创新高，达到6亿元3800万元，比去年同期增加了24％。受到利率走低影响，净利息收入同比减少4％至15亿2900万元。净利息收益率（NIM）同比减少14个基点至1.57％。若与去年第四季相比，净利息收益率持稳。
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星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）上半年可派发收入同比增加71.1％至1亿3042万元。信托开市前发布截至3月底的2021上半财年业绩报告显示，每单位派息（DPU）增长9.5％至3.8分。信托每半年派息，派息日为6月18日。
- 牛奶国际控股（Dairy Farm International）今年第一季的整体业务表现会继续显著受到冠病疫情的冲击。集团昨天发布第一季中期管理报告时指出，由于去年同期的比较基础高，第一季杂货零售业务的销售会随着客户的购买行为恢复正常而减少。该业务的获利表现也将跟着下滑。
- 香港置地昨日发布中期管理报告时指出，集团第一季在中国大陆的房地产开发销售额，从去年同期的1亿零700万美元，增至4亿1000万美元，主要因为去年同期与疫情相关的暂停销售和开发的影响。集团第一季在新加坡的房地产开发销售额，从去年同期的1亿7000万美元，减少至8900万美元，这是销售推出时机所致，虽然说购买情绪已有改善。
- BRC亚洲（BRC Asia）半年净利跌15%至1920万元，因为利润率降低。营收增加7%至4亿9270万元，因为开发房地产脱售取得收益，以及钢铁售价更高。
- 面包物语（Breadtalk）前首席财务及投资官陈英建将担任杨协成（Yeo Hiap Seng）财务总监，从6月起生效。
- Anchor资源（Anchor Resources）改名为VCPlus，进军金融科技业。它和CapitalX Global及五名投资者达成合资协议，合资公司Custody Plus将为数码资产提供托管服务，缴足资本100万元，VCPlus持股55%。
- 胜宝工业信托（Sabana REIT）的投资和资产管理主管Siow Meow Cheng在上任不到两年后辞职。