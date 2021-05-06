周四开盘可关注的股票

星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）上半年可派发收入同比增加71.1％至1亿3042万元。信托开市前发布截至3月底的2021上半财年业绩报告显示，每单位派息（DPU）增长9.5％至3.8分。信托每半年派息，派息日为6月18日。