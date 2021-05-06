【SPH重组媒体业务】报业控股重整媒体业务 转以非营利模式运营

（早报讯）新加坡报业控股将重组媒体业务，将它转入新成立的全资子公司SPH Media，这家子公司将自成一个独立的非营利单位，通过从公共、私人或慈善领域获得的资金来支持经营。

报业控股今天（5月6日）上午召开记者会做出以上宣布。集团解释这么做，是为让其媒体业务能有更可持续的财力来应对未来的媒体发展和挑战，进而能继续为大众提供优质的新闻服务，并对人才与新科技做重点投入。

作为启动资产和资金，报业控股将为SPH Media注入8000万元现金与总值3000万元的新加坡报业控股股票及新加坡报业控股房地产投资信托单位。

此外，转移到SPH Media的也包括位于大巴窑的报业中心和裕廊的印刷中心、媒体业务拥有的所有知识产权与科技资产，以及集团在AsiaOne、DC Frontiers、梯媒创文（Target Media）和“新加坡媒体广告交易平台”（Singapore Media Exchange，简称SMX）。

报业控股将寻求股东支持，把SPH Media脱离成为非营利机构，以担保有限公司（Company Limited by Guarantee）的方式运营。如果决议得到股东批准，将意味着媒体业务将下市，通过公共与私人资金来支持经营，而报业控股也不再是媒体公司。