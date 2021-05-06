【SPH重组媒体业务】重组计划预料最快今年第四季完成  

（早报讯）新加坡报业控股（SPH）重组媒体业务的计划，预料最快于今年第四季完成。

集团计划于5月至6月发出通告，于7月至8月期间举行特别股东大会寻求股东批准，并在之后的三到六个月内完成这项交易。

假设这项交易完成，形式上（pro forma basis）计算2020财年的每股亏损为0.2元，相对于实际的0.07元每股亏损；每股净资产值为1.82元，低于实际的1.98元。

这项交易除了需要获得股东批准，也要获得监管当局批准，包括裕廊集团（JTC）、通讯及新闻部和资讯通信媒体发展局。

在报章与印刷馆法（Newspaper and Printing Presses Act）下负责监管报业控股的通讯及新闻部已经表示支持这项重组，也给予原则上批准，当重组完成后，报章与印刷馆法对报业控股的持股及其他限制将解除。

目前在该法令下，在没获得当局批准下，没有人可成为报业控股的显著股东（即股权超过5%），或达成任何协议或安排，与任何其他人士一起收购、持有或行使相关权利，合计超过5%的股份。

报业控股主席李文献医生在记者会上指出，这意味着报业控股届时将拥有更大的财务灵活度，寻求机会来取得更好的回报率，为股东创造价值。