淡马锡基金会下来三年捐逾300万元 为约8500名PCF学前中心孩童填补儿童培育户头

（早报讯）淡马锡基金会下来三年捐出338万元，为较低收入家庭的幼童填补儿童培育户头，约8500名人民行动党社区基金会（PCF）学前中心的孩童可受惠。

这个由淡马锡基金会和PCF合作推出的“幼儿展翅”计划，由教育部领导的跨部门“提升”工作小组（UPLIFT）协助推行。总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士今早为计划主持线上推介会。

即日起，符合条件的PCF Sparkletots学前中心托婴服务（infant care）至幼儿班学生N2的孩童，下来两年每年可获200元的儿童培育户头填补。加上政府的一对一补贴，每名孩童将获多达800元填补额。

受惠孩童须符合的条件包括家庭收入不超过4500元，或家庭人均收入不超过1125元。家长可以利用儿童培育户头的款项，支付孩子的教育和医疗开销。

PCF学前教育中心管理处高级处长玛瑞妮·卡米斯（Marini Khamis）今早介绍计划时说，PCF观察到，旗下学前中心4岁以下孩童的报读率，一般比5岁和6岁孩童来得低，而低收入家庭的孩子尤其如此。原因包括一些家长或对学前教育重视不足，而较低收入家庭也可能面对孩子的儿童培育户头款项不足等问题。

目前，PCF透过“起步基金”（Headstart Fund）援助逾1万名弱势孩童。家庭收入不超过4500元的孩童报读幼稚园、托儿所及托婴服务，费用分别不超过5元、10元，及约100元。

PCF执行理事长马瑞发说，希望新计划能鼓励更多低收入家庭家长更积极地让孩童接受学前教育，PCF也会同社区伙伴和社会服务机构合作，更好地支援有需要的家庭。