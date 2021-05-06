全国职场学习中心推出认证计划 助企业改善培训系统

（早报讯）后冠病经济中技能提升至关重要，南洋理工学院开设的全国职场学习中心今天（5月6日）推出全国职场学习认证，通过计划来认证企业的职场培训系统是否能迎接未来的挑战。

SMRT将成为第一批申请此证书的其中一家公司。教育部长兼财政部第二部长黄循财今早在万礼车厂举行的推介仪式上致辞时表示，企业通过全国职场学习认证（National Workplace Learning Certification），不仅能发现并填补职场培训体系和能力的差距，还将引导公司建立一个更利于学习的文化和环境。这项计划不是停留在一纸证书，而是借改善系统来增强企业的核心竞争力。

“我们希望，随着时间的推移，这将成为企业吸引和留住人才的关键因素。”

全国职场学习中心将为有意申请认证的企业提供免费咨询，帮助他们在最初的自我评估后改善工作场所的学习系统。

企业申请认证后，全国职场学习中心将和在职业教育与培训方面有丰富经验的新加坡德国商会合作进行实地考察，根据全国职场学习框架的六大元素——战略、领导力、规划、培训需求分析、环境，以及实施和过程，评估公司的工作场所学习文化与能力。

认证结果分成职场学习组织能力普通、银、金和白金四个等级，认证有效期为三到五年。

视乎企业规模，认证费用从少于200人企业的2800元起跳，最高为多于800人企业的7100元。