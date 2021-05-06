经发局1000万元助成熟企业发展新业务

（早报讯）新加坡经济发展局（EDB）属下的创投机构New Ventures推出总值1000万元的企业创发平台（Corporate Venture Launchpad），协助以新加坡为基地的大型及成熟公司发展核心业务以外的新增长业务。

企业创发平台是该机构促进企业新业务生态体系整体蓝图的一部分，专门支持没有创新业务经验的企业，协助它们开发创新产品、服务和商业模式，以保持竞争优势及应对市场的颠覆。

该平台委任的创业工作室（venture studio）将跟企业合作，以分阶方式在六个月内孵化新商业点子，让企业能以起步公司的速度和灵活度来推出新业务，同时运用母公司原本独有的竞争优势，包括客户关系、深度核心专业、技术能力及强大的品牌知名度。

平台试行计划为期一年，预期可执行20个概念落实冲刺（concept validation sprint）项目。New Ventures将为每个项目提供最高达50％的成本资助。对于有高潜能的项目，也将进一步提供风险分担的资金以及更多的援助来创造价值，推动项目完成早期的增长。

New Ventures今早和四家合作的创业工作室签署谅解备忘录。它们是波士顿咨询公司数码创投（BCG Digital Ventures）、FutureLabs Ventures、Leap by McKinsey及Rainmaking。