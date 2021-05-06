解封第二阶段 允许40人办生日趴 印度餐馆判罚万元

（早报讯）一家餐馆和一名男子违反冠病19（临时措施）法令和传染病（冠病19居家令）条例，分别被判罚款1万元和监禁两周。

实龙岗路小印度中心（Little India Arcade）内的The Banana Leaf Apolo餐馆被控五项违反冠病19（临时措施）法令的控状。控方以其中两项提控，余项交由法官下判时一并考虑，最终被判罚款1万元。

案情显示，餐馆接受顾客的预约，允许他们去年9月12日在餐馆二楼举办40人的生日派对。当时全国正处于病毒阻断措施解封第二阶段，政府规定在外聚餐人数最多五人。

餐馆也提供音响系统、麦克风和投影机供使用，并提供自助餐。派对从当晚6时进行至10时，前后约四小时。

当晚8时许，安全距离大使接获通报到场查看，通过电眼发现参与生日派对的40人并未保持一米安全距离，过程中也不断走动和享用自助餐。

当时桌椅间也未保持一米安全距离，两名顾客也曾使用麦克风演讲，并使用投影机播放视频。

安全距离大使也发现没有餐馆职员上前阻止派对进行，而餐馆经理当时则在一楼应付其他客人。

餐馆总经理昨天（5月5日）代表出庭认罪，他求情时表示对此事感到抱歉，餐馆事后已做出适当的措施，不会再犯下类似的错误。

控方表示，餐馆严重违反冠病条例，提高染病风险，恐成为一个感染群。餐馆也没有必要接受这类大型活动的预约，甚至没做出适当的措施。

根据餐馆的网站，餐馆成立于1974年，因咖喱鱼头闻名，目前有四家分行。