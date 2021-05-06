妨碍执法还骂警察 停牌律师被罚2000元

（早报讯）在审讯中羞辱非礼案女受害者，三年前遭吊牌五年的律师黄胜意再惹官司，被指阻碍警方的扫荡行动，还骂警官说他“比警察大”，要对方叫他“sir”。

黄胜意昨天（5月5日）承认一项蓄意阻碍公务员执法的罪名后，被判罚款2000元。

他原本也面对另一项妨碍司法公正的罪行，但控方昨天撤销控状，改而给予他严厉的警告。

根据案情，勿洛警署的警官在2017年1月13日晚上9时左右带队扫荡芽笼14巷及16巷的后巷，当场拘捕了10名私会党嫌疑份子。

当警员们在忙着检查嫌疑人的身份时，被告在晚上10时11分左右闯入现场，带队的警官因此上前问他是不是警察。

但是，被告以愤怒的口气大声回说他“比警察大”，是高庭的官员，要对方叫他“sir”，吸引了多名嫌疑人及公众的目光。

警官确认了被告的身份后，要他立刻离开现场，说他在阻碍警方办事。被告始终不肯离开，因此警官将他逮捕。

主控官在庭上播放了闭路电视画面，指被告看得到警员身上的身份牌，所以清楚知道他们是警察。

主控官认为，被告的行为有损律师职业的清誉，必须严惩以示惩戒，但是不认为他需要入狱，请求法官判他罚款2000元。

zaobao.sg早前报道，被告曾经在2015年的一起非礼审讯中羞辱女受害者，盘问对方时叫她站起来以打量她胸部大小，遭总检察署投诉后在2018年被吊销执照五年。