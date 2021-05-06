民航局：网传南亚旅客抵新视频非近日拍摄

（早报讯）新加坡民航局澄清，近日网上流传指多名来自南亚旅客抵达新加坡的视频并非近日拍摄，并呼吁公众不要流传不实的视频和消息。

根据民航局的面簿贴文，“Singapore Incidents”面簿页面在5月5日晚上9时42分分享该视频，而视频中的水印指片段是在5月5日于樟宜机场拍摄。

民航局表示，视频显示乘客是在樟宜机场第一搭客大厦，时间为下午2时53分，但是5月5日下午第一搭客大厦并没有任何来自南亚的飞机降落。

从视频中也可见，乘客走过位于D42和D43候机室的装修隔板，但该隔板已经在今年4月5日拆除，因此视频是在4月5日之前拍摄。

从4月23日晚11时59分起，曾在近期到过印度的长期证件和短期探访证持有者都已不能入境或在我国转机。

措施也从5月1日期扩大至涵盖近期到过孟加拉、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡的访客。

民航局呼吁公众应该依赖官方网站所公布的信息，不应流传任何可能是不实的视频和信息，民航局也表示，将在之后公布更多信息。