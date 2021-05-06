本地接获2796起疑似冠病疫苗不良反应报告 占总注射剂的0.13％

（早报讯）从去年12月30日至今年4月18日，卫生科学局共接获2796起疑似接种冠病疫苗导致的不良反应报告，当中有95起属严重不良反应。本地目前没有因接种疫苗引起的死亡病例，或像接种英国阿斯利康（Astra Zeneca）疫苗后发生的血栓事件。

卫生部和卫生科学局今天（5月6日）下午召开说明会，汇报当局对辉瑞（Pfizer-BioNTech）和莫德纳（Moderna）疫苗的安全监测结果。

从去年12月30日首批医护人员接种，直到今年4月18日，我国已注射221万3888剂冠病疫苗。2796起不良反应报告占注射总剂的0.13％，属非常罕见。这些病患的年龄中位数为44岁，其中七成在60岁以下。

卫生科学局强调，多数的不良反应并不严重，与疫苗临床试验和其他国家通报的数据一致。最常见的包括头晕、发烧、肌肉酸疼、头痛，以及发痒、出疹、荨麻疹（hives）、眼皮、面部和嘴唇发肿等过敏反应。其中，发烧和肌肉酸疼等不良反应，是人体对冠病建立免疫力时产生的自然反应，一般在几天内就会消退。

95起严重不良反应报告中，有20起属严重过敏性反应（anaphylaxis），当中有八成是女性，而六成在接种疫苗的30分钟内出现反应。他们的过敏反应属轻微到中等，在接受治疗后已全部康复。

其他严重过敏反应包括呼吸困难、心跳加快、血压上升或下降、胸口不适、晕厥、四肢麻痹或疼痛、视力变化和肝酶水平升高。这些病患多数已康复或正在康复中。

值得关注的是，另有25起不良反应属贝尔氏麻痹症（Bell’s Palsy，俗称面瘫）。这是一种因面部神经发炎导致的暂时性面部肌肉瘫痪疾病。多数病患情况并不严重，无须接受治疗就能完全痊愈。

卫生科学局说，根据现有数据，接种辉瑞和莫德纳疫苗的好处仍大于已知风险。当局将继续密切监督冠病疫苗的安全性，每月发表报告汇报情况。