合力追踪应用状态若显示“可能接触”病毒 将无法登上游轮

（早报讯）乘客的“合力追踪”应用若显示他们最近“可能接触”到病毒，将无法登上星梦邮轮世界梦号和皇家加勒比国际游轮的海洋量子号。

根据皇家加勒比国际游轮的通知，配合政府缩紧社区防疫措施，游轮将限制旅客最多五人出行、关闭室内健身房和健身中心，并在剧场限制最多100名观众。

此外，职员将在乘客登船前检查他们的“合力追踪”应用，如果应用显示他们的状态为“可能接触”（possible exposure），他们将无法登船。

公司呼吁乘客出发前检查自己应用的状态，如果出现 “可能接触”则应马上联系公司或旅游专员，若需要取消行程则将获得全额退款。

星梦邮轮世界梦号也说，曾接触过冠病病患并需要隔离或履行居家通知、近日到过陈笃生医院，或合力追踪应用显示“可能接触”的乘客将不能登船。

星梦邮轮发言人表示，受影响的乘客可以和订票公司联系调整行程，星梦邮轮将密切关注情况，并和有关当局合作，落实所有预防措施。

除了游轮业者，康福驾驶中心也发出通知，要求进入驾校的学生和访客出示“合力追踪”应用，如果显示他们“可能接触”到病毒也将不能入内。

康福德高企业有限公司集团品牌及联络总监陈爱玲证实这项消息，并表示额外的措施是为了保障职员、客户和学生的安全。

她说：“我们明白这可能对学员造成不便，因此我们将尽可能帮助受影响的学员改期，学生如果必须取消课程，则可以在三个工作日内获得退款。”

《联合早报》目前正在向本地另外两家驾校查询他们是否也落实相同的规定。