股东不准杜康控股转到凯利板

（早报讯）杜康控股（Dukang Distillers）转到凯利板挂牌的计划遭股东高票否决，公司因此将继续留在主板并且留在新交所观察名单。不过，杜康控股收购宏坚公司（Great Resolute）并脱售Sea Will International公司的交易则获得股东批准。

挂牌公司要从主板转到凯利板的计划遭股东否决，是少有的事情，而且转到凯利板将能让公司脱离新交所观察名单。在杜康控股今天的特别股东大会上，这个计划获得98.72％反对票。

杜康控股是在2018年11月间与灵风公司（Keen Wind）签署有条件收购与脱售协议，向灵风公司收购宏坚公司全部股权，并把Sea Will公司全部股权卖给灵风公司。这个收购与脱售协议完成后，杜康控股的业务将完全是宏坚公司及其子公司的业务，主要是奇异果种植与销售业务。Sea Will公司在中国拥有生产和销售白酒的业务。根据当年的协议，宏坚公司和Sea Will公司的购价和售价，都是11亿1100万人民币（2亿2060万新元）。后来这个协议的期限一再获得延长，也两度签署补充协议。

杜康控股表示，它将尊循新交所提出的条件，在交易完成后委任ZICO Capital为其合规顾问为期三年。此外，因公司继续在观察名单中，如果盈利和市值不达标，它可能被新交所停牌或除牌。因此公司和董事会打算积极采取步骤符合脱离观察名单的要求。但是，它表示不保证公司能够在规定期限内成功脱离观察名单。

杜康控股今天股价涨4.21％，闭市报9.9分。