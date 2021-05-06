新增社区病例包括88岁清洁工和22岁国民服役人员

（早报讯）我国今天（5月6日）新增的两起冠病社区病例，包括已接种两剂疫苗的88岁清洁工，以及22岁的全职国民服役人员。

根据卫生部文告，这名88岁的新加坡籍男子受雇于Ramky Cleantech Services，在樟宜机场第三搭客大厦当清洁工，他目前与其他病例暂无关联。

这名男子在本月4日出现流鼻涕和咳嗽症状后，就没再上班。他在同天到全科诊所求医及接受检测，隔天确诊，被送往盛港综合医院。他早前的轮流定期检测结果均为阴性，最后一次为4月16日。这名男子在1月22日已接种第一剂疫苗，2月15日接种第二剂。

另一起社区病例是22岁的男性永久居民，他是新加坡武装部队的全职国民服役人员。他与本月4日确诊的59岁码头拖车司机同住，这个跟巴西班让集装箱码头有关的感染群，目前已扩大至五人。

由于他与拖车司机有过密切接触，这名22岁男子立即被安排在三巴旺军营接受隔离。他在5日接受检测，隔天确诊，被送往伊丽莎白诺维娜医院。他在确诊时没有症状，血清检测结果呈阴性。

根据国防部文告，这名男子最后一次到访三巴旺军营是在本月4日。为安全起见，新加坡武装部队已在他到过的地方立即进行彻底消毒。与他有过密切接触的人也已接受检测，目前正在接受隔离。