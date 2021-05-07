（早报讯）华尔街隔夜股市皆上扬，道琼斯工商指数上涨0.93%，纳斯达克指数和标普500指数则各涨0.37%和0.82%。

东京股市今早开盘下滑0.23%，首尔股市则上扬0.26%。

随着投资者消化我国重启解封第二阶段更严格措施的消息，本地股市昨天打破四连跌的颓势。新加坡海峡时报指数周四转而上扬19.41点或0.62%，闭市报3173.00点。

周五（5月7日）可关注股票：

1.华侨银行（OCBC）第一季净利翻倍至15亿元零100万元。集团今早开市前发布首季业务报告。与去年同期相比，集团净利增长115％，也比去年第四季增加了33％。

2.在广告收入下跌的挑战下，新加坡报业控股（SPH）将重组媒体业务，将它转入一家公共担保有限公司（company limited by guarantee)。报业控股昨天开市前暂停交易并宣布这项消息，今天恢复交易，最后交易价1.79元。

3.美德向邦医疗国际（Medtecs International）昨日闭市后公布第一季业务报告显示，净利同比增长2.5倍至1321万美元（1761万新元），营收则同比增长5.9%至4217万美元。

4.集永成（Chip Eng Seng）旗下的CEL Development、新海逸集团（SingHaiyi）旗下SingHaiyi Investments以及Chuan Investments共组财团昨日以2亿7680万元标中麦士威大厦（Maxwell House）的集体出售。

5.ESR房地产信托（ESR-REIT）展开两项收购，计划以1亿1960万元收购本地一座物流设施，同时以6050万澳元（约6240万新元）收购一只基金的10％股权。信托计划收购的物流设施位于丹戎本茱鲁（Tanjong Penjuru）46号A，这项收购预计在今年内完成。一旦完成，信托的投资组合将有58项房地产，总楼面面积（GFA）达到1560万平方英尺。

6.由祥和科技（Cheung Woh Technologies）的董事组成的Woh Seng控股私人有限公司，提出自愿有条件收购献议，将以每股0.285元收购它还未拥有的其他股权。献议收购价比该股本月4日的最后交易价高出90%。

股东也可考虑取得Woh Seng发出的新股替代，Woh Seng股票没有上市也不会上市。献议收购与相关方，共持有祥和科技78.7%股权。