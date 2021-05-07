遗失护照滞留马国30年 七旬狮城叔病重寻家人

（早报讯）七旬狮城叔被指在马来西亚滞留近30年，如今在马国医院身患重病，柔佛州议员上网帮阿叔寻找家人，希望完成他和家人团聚的心愿。

马来西亚柔佛再也区州议员廖彩彤昨天在面簿发文，要帮一名年约70岁的阿叔寻找他住在新加坡的家人。

贴文说阿叔陈汉兆（音译，Tan Han Theow）是一名单身人士，他20多年前从新加坡去马来西亚后就一直留在当地，后来身上的证件都遗失，连护照也没留下，而他的母亲和妹妹都在新加坡。

廖彩彤告诉《联合晚报》，阿叔今年2月底因为脚部受细菌感染入院，由于他身上没有任何文件能证明身份，廖彩彤和团队花了好一段时间，通过新加坡驻新山总领事馆的协助，才确认他是新加坡公民的身份。

廖彩彤说：“他住院两个月以来情况一直反复，他一直说想回去新加坡，想要找家人。我两天前再去医院探望他时，他情况并不乐观，身体很虚弱，我想通过网络的力量来帮他完成心愿，而新加坡领事馆人员也正在帮忙找他的家人。”

她说，阿叔离开新加坡多年，要找到他家人并不容易，任何人认识阿叔或有他家人联络方式的人，可以联络廖彩彤团队+60167438438或新加坡驻新山总领事馆人员提供线索。

阿叔在马国晚年无依无靠，过去10年幸好获得慈善团体收留。

廖彩彤说，据知阿叔到了马国后，曾在当地工作，但他无法具体说自己做了什么，过去10年，阿叔一直是由慈善团体收留。

她说：“他无依无靠，处境令人心酸。他入院后有民众提供资料请我们帮助他，但这些资料并不齐全，我们不知道他的母亲是否健在，而他还有个妹妹，所以应该有希望可找回家人。”