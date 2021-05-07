海指今天再涨0.86％ 重新站上3200点

（早报讯）美国就业数字出炉之前，亚太股市涨跌不一。在本地银行股的强力推动下，新加坡股市的海峡时报指数今天重新站上3200点水平，扬升27.26点或0.86％，闭市报3200.26点。海峡指数已收复本周早前大多数的跌幅，但全周仍跌0.56％。

整体本地股市交易量增至20亿零100万股，总值增至15亿元。上升股243只，下跌股249只。

在本地股市闭市时，美国三大股指的期货皆取得小幅上涨，显示美国发布非农就业数字之前，纽约隔夜股市周五开盘将持稳。亚太区域股市则涨跌不一，东京、悉尼和首尔各涨0.09％、0.26％和0.58％，香港、上海和深圳则跌0.09％、0.65％和1.62％，东南亚股市涨跌不一。

近三分之二海峡指数成份股上涨，但主要支持是来自本地银行。大华银行（UOB）股价涨2.11％至26.58元，华侨银行（OCBC）股价涨1.29％至12.56元，星展集团控股（DBS）股价涨0.98％至29.86元。

华侨银行今天发布优于市场预期的业绩，第一季净利翻倍至15亿零100万元，创季度新高。大华银行昨日发布的业绩也优于预期，马银行金英、兴业证券以及分析师上调大华银行的目标价，并推荐购买（原为持守）该股。大华银行的交易总值冠全场，达1亿6631万元，在海指成份股当中，其股价涨幅第二大。

其他个股方面，新加坡报业控股（SPH）股价暴跌15.08％或0.27元，闭市报1.52元，交易量高达9244万股，总值1亿4448万元，总值排全场第二。公司昨日宣布将重组媒体业务，将它转入一家公共担保有限公司（company limited by guarantee)。报业控股昨天开市前暂停交易并宣布这项消息，今天恢复交易。

ESR房地产信托（ESR-REIT）股价今天一度暴跌9.76％，跌幅最后收窄至4.88％，闭市报0.39元。它昨日宣布展开两项收购并将集资约1亿5000万元，为收购本地一物流设施和资产改进计划融资。它也取得6850万元的无抵押贷款设施，为收购澳大利亚一物流设施的10％股权融资。