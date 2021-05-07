李总理：4G可参考吴作栋团队推举同侪之首

（早报讯）总理人选首先必须能凝聚团队的力量，让每一名部长发挥所长，并使整个团队的力量超越个体能力总和。李显龙总理认为，第四代领导班子推举同侪之首时，可以将第二任总理吴作栋和其团队作为参照样板。

荣誉国务资政吴作栋授权传记第二辑《登高望远》中英文版的发布会周五（5月7日）下午在国家美术馆举行，作为主宾的李总理在发言时做出以上表示。

他说：“无论是谁出任总理，他首先要能够把整个团队组织起来，让每一名部长都能发挥所长，并使整个团队的力量超过个体能力的总和，这就是作栋总理任期取得成功的秘诀。”

李总理指出，吴作栋内阁融合了不同年龄层的部长，是新加坡最优秀的内阁团队，这也意味着他接过总理的位子时，继承了一支强大而且经验丰富的队伍，他希望能够以类似方式，将一个优秀的团队交给继任者。

“第四代部长已经累积了丰富的经验，也建立了自己的声望，他们在与冠病这个代际危机的激战中，做出了艰难的决策，经历了危机的考验……现在只差还没有选出新的同侪之首带领他们前进。”

李总理日前已经宣布改组内阁，本月15日将有七个部门由新部长掌舵。李总理说，第四代领导团队接下来将以新的身份合作，这有助于强化彼此的理解与团队精神，为接班做好准备。

去年从政坛引退不再参选的吴作栋则说，第四代领导团队接班过程虽然出现了波折，但这也是过程的一部分，我国有序的政治传承仍在继续。

他建议第四代领导团队继续紧密合作，指引新加坡前进的方向，并作为一个整体展现出自信与领导才能。

“磨练你们的政治技巧，准备好接过上一代领导班子的职责，仔细考虑应该推举谁作为领军人物，并在做出决定之后团结起来支持这个人选。”

吴作栋也说，如果有人觉得政治传承是人民行动党的内部问题，那是大错特错的。“这是重要的国家课题，我们须要有能力、有诚信的人为国家服务……只有选出优良的领导人，新加坡才能继续向前和稳步成长，并在庆祝100年和未来国庆的时候绽放光芒。”

《登高望远》由《海峡时报》前采访主任白胜晖执笔，英文版由世界科技出版公司出版，华文版则由资深媒体人林琬绯翻译，焦点出版与八方文化创作室联合出版，目前已经在各大书店开始售卖。