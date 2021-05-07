美鹰酒店信托一酒店脱售交易告吹

（早报讯）美鹰酒店信托（Eagle Hospitality Trust）脱售其美国德州达拉斯酒店的交易已告吹，因买方没有如期支付额外订金。

该信托的美鹰酒店房地产投资信托（EH-REIT）已终止该买卖合约，因为5月3日的期限已过。EH-REIT的受托机构DBS Trustee今天闭市后透露了这个消息。

EH-REIT的独资子公司（卖方）是在今年4月12日宣布与Lockwood Development Partners（买方）签署买卖合约，要以1800万美元（2380万新元）的价格，把近艾迪森广场的达拉斯皇冠假日酒店（Crowne Plaza Dallas Near Galleria-Addison）卖给对方。合约期限是4月30日。买方签约后至期限前，必须支付一笔额外订金。

后来买方表示需要更多时间筹得资金以支付额外订金，因此买卖双方签订补充合约修订条款，到期日延后至5月14日，但最迟必须在5月3日支付额外订金（105万美元），酒店的售价也上调至1850万美元（2480万新元）。

不过，买方并没有及时支付额外订金。因此，卖方行使权利在5月4日通知买方终止合约。按合约终止条款，买方已支付的首期订金（145万美元）不可退还。

鉴于买卖合约终止，DBS Trustee在专业顾问的帮助下，正在探讨该酒店的所有选项。它表示，若有任何重大进展将在适当时候予以披露。

美鹰酒店信托目前停牌。它在美国申请破产保护的业务——EH-REIT，目前正在为所拥有的15个美国酒店房地产寻求买家。